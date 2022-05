Anlässlich des Produktionsstarts von insgesamt sechs neuen Folgen der erfolgreichen ProSieben-Primetime-Show "Wer stiehlt mir die Show?" hat ProSieben am Montagabend verraten, welche drei Promis in der neuen Runde versuchen Joko Winterscheidt zu besiegen. Die Wahl fiel dabei unter anderem auf Entertainer und Musiker Olli Schulz, der seit vielen Jahren schon immer wieder in Shows mit Joko und Klaas auftritt. Ebenfalls mit dabei sein wird Fahri Yardim, den das ProSieben-Publikum unter anderem aus allen "jerks"-Staffeln kennt. Dritte im Bunde wird Schauspielerin ("SOKO Leipzig", "Eingeschlossene Gesellschaft") und YouTuberin Nilam Farooq, wie ProSieben via Twitter bestätigte.

Ein genauer Sendetermin für die sechsteilige neue Staffel steht noch nicht fest - ProSieben sprach vom zweiten Halbjahr. Im vergangenen Sommer platzierte ProSieben die damals zweite Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" bereits ab Mitte Juli im Programm. Gut möglich, dass auch in diesem Jahr die Sommermonate zur Ausstrahlung genutzt werden. Bis dato schaffte es übrigens jede Staffel, erfolgreicher zu sein als ihre Vorgänger.

Besonders die im Januar und Februar 2022 gezeigten sechs Folgen der dritten Staffel waren ein Publikumsmagnet. Mit Spitzenwerten von mehr als 24,1 Prozent und mit im Schnitt knapp 20 Prozent dominierte das Format die damalige Dienstags-Primetime.