am 10.05.2022 - 10:12 Uhr

Der Fernsehsender Bild wird fortan auch in den Kabelnetzen der über 200 in der Deutschen Netzmarketing GmbH (DNMG) organisierten Kabelnetzbetreiber empfangbar sein. Auf einen entsprechenden langfristigen Rahmenvertrag haben sich WeltN24 und die DNMG jetzt geeinigt. Es geht dabei um über eine Million Haushalte. Der konkrete Zeitpunkt der Aufschaltung des Senders erfolge jeweils in Abstimmung mit den Netzbetreibern.

"Durch die Partnerschaft mit der DNMG kommen wir einer flächendeckenden Verbreitung im deutschen Kabel signifikant näher", so Stephan Zech, Executive Director Video bei Bild. "Die Vereinbarung ist für uns ein wichtiger Schritt zur Sicherung der HD-Reichweite im Free-TV-Angebot der über 200 DNMG-Netzbetreiber. Unser gemeinsames Ziel ist es, deutschlandweit alle Haushalte mit unserem News- und Entertainmentangebot zu erreichen."

Die DNMG ist eigenen Angaben zufolge mit über 200 Mitgliedern die größte Vermarktungsorganisation für mittelständische und städtische Betreiber von Kabelfernseh- und Fttx-Netzen im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen dient dabei sowohl Sendern als auch Kabelnetzbetreibern als Ansprechpartner.