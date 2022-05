am 10.05.2022 - 14:45 Uhr

Bis einschließlich 10. Juni wird das Zweite Deutsche Fernsehen frische Folgen seiner erfolgreichen "heute-show" am Freitagagabend ausstrahlen. Am 17. Juni folgt ein weiteres Special der Sendung. In "Quo vadis, CDU?" wollen sich Lutz van der Horst und Fabian Köster ein Bild von der neuen Christdemokratischen Partei unter Führung von Friedrich Merz machen.

Humorig soll es derweil auch am 24. Juni und 1. Juli 2022 am Freitagabend ab 22:30 Uhr im Zweiten zugehen. Dann wird das ZDF nämlich Zusammenschnitte eines viertägigen nachhaltigen Comedy-Festivals zeigen. Die je halbstündigen Sendungen werden im Berliner Schillertheater aufgezeichnet und hören auf den Namen "Comedy for Future". Olaf Schubert, regelmäßig Teil der "heute-show", moderiert.

An dem Festival sollen über 50 Künstlerinnen und Künstler teilnehmen. Sie alle sollen auf der Bühne Unterhaltung mit Haltung vereinen. In der ersten Episode sollen Abdelkarim, Moritz Neumeier, Helene Bockhorst und Johann König zu sehen sein. Grundsätzlich hat sich das Comedy-Festival zum Ziel gesetzt, Humor als Weg zu nutzen, um in den Dialog zu treten. Es will sich für die Nachhaltigkeitsziele der UN einsetzen.

ZDFneo hat unterdessen einen Sendetermin für die zweite Staffel der französischen Krimiserie "Deadly Tropics" gefunden. Sie wird am Freitag, 17. Juni 2022, ab 20:15 Uhr im Free-TV zu sehen sein. Die Ermittlerinnen Mélissa und Gaëlle lösen in den acht Folgen auf der Insel Martinique wieder Fälle – und bringen dabei ihre ungewöhnlichen Methoden ein. Ab dem 18. Juni (10 Uhr) gibt es die Episoden dann auch auf Abruf in der ZDF Mediathek. Sie stehen dort 30 Tage lang bereit.