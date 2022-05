Mit "How to Sell Drugs online (fast)" sorgte die Bildundtonfarbik (btf) für Aufsehen, nun steht ihr nächstes Serienprojekt für den Streamingdienst Netflix in den Startlöchern. Angesiedelt ist "King of Stonks", wie die zunächst unter dem Arbeitstitel "Cable Cash" gelaufene Serie nun heißt, in der Finanzwelt. Es geht in dem Format mit Matthias Brandt, Thomas Schubert und Larissa Herden um toxische Männlichkeit und machtbesessene Egozentriker – zudem auch um eine unverkennbar deutsche Geschichte.

Geschrieben wurde die Story von Philipp Käßbohrer, Fabienne Hurst, Jan Eichberg und Mats Frey, auf dem Regiestuhl nahmen Jan Bonny, Facundo Scalerandi und Isabell Suba Platz. Käßbohrer ist gemeinsam mit Matthias Murmann auch Showrunner der Serie, die ab dem 6. Juli weltweit bei Netflix zu sehen ist.

Einige Tage zuvor feiert sie schon ihre Weltpremiere auf dem Filmfest München. Einen Blick erhaschen können Besucherinnen und Besucher dieses am 25. Juni.