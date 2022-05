Die "TV Spielfilm" bekommt einen weiteren Ableger. Neben der klassischen Ausgabe und der XXL-Version gibt es ab sofort auch "TV Spielfilm Streaming", wie der Burda-Verlag mitteilte. Zwar bleibt das Trägerheft gleich, der Ableger hebt sich jedoch optisch von den anderen beiden Ausgaben ab. Neben einem grünen Coverfond umfasst jede Ausgabe eine 32-seitige Beilage, in der kuratierte Streaming-Tipps im Mittelpunkt stehen.

"Nach ausführlicher Marktbeobachtung sowie einer Marktforschung und Erkenntnissen aus unserer eigenen Bewegtbildstudie 'Screens in Motion' haben wir mit 'TV Spielfilm Streaming' ein Heft-im-Heft-Konzept umgesetzt", so Gunnar Scheuer, Brand Director im Burda-Verlag. "Mit den vollumfänglichen Inhalten aus 'TV Spielfilm Classic' und der Beilage mit nützlichen Infos zu Streaming- und Mediatheken-Inhalten heben wir uns klar von der Konkurrenz ab."

Aus der besagten, noch unveröffentlichten "Screens in Motion"-Studie von "TV Spielfilm" in Zusammenarbeit mit der GfK geht hervor, dass Leserinnen und Leser von "TV Spielfilm Plus" überdurchschnittlich stark Angebote abseits des linearen Fernsehens nutzen, wie der Verlag mitteilte. Mit der weiteren Ausgabe erhöht sich die Druckauflage nun auf über eine Million. Die neue Streaming-Ausgabe ist erstmals am Freitag erhältlich und erscheint fortan alle zwei Wochen zum Preis von 2,30 Euro.

Erst vor einem halben Jahr hatte der Konkurrent "TV Movie" unter dem Titel "TV Movie Stream XXL" ein Heft auf den Markt gebracht, das der rasant steigenden Verbreitung von Streamingdiensten Rechnung tragen will (DWDL.de berichtete). Dem Basisheft liegt seither immer ein 60 Seiten starkes Supplement bei, das Infos zu den in den kommenden beiden Wochen startenden Sendungen auf Streamingdiensten liefern soll.