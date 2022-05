Das Anwaltsdrama "For the People" von "Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhines kommt am 1. Juni ins deutsche Fernsehen. Nachdem die Serie bereits bei Joyn zu sehen war, erfolgt die Free-TV-Premiere nun beim Frauensender Sixx, der die zehn Folgen umfassende erste Staffel jeweils mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zeigen wird.

Die Handlung spielt am Bundesgerichtshof in New York City, wo die härtesten Fälle des Landes verhandelt werden. Sechs vielversprechende Nachwuchsanwälte wollen hier ihr Können unter Beweis stellen, müssen sich jedoch einigen Herausforderungen stellen und oftmals gegeneinander antreten.

"For the People", das nach zwei Staffeln eingestellt wurde, löst auf dem 20:15-Uhr-Termin die US-Serie "The Bold Type" ab, die künftig nur noch am späten Abend laufen wird. In dieser Woche hatte Sixx kurzerhand bereits eine dritte Folge ins Programm genommen und darüber hinaus die finale Staffel von "Younger" um eine Stunde nach hinten geschoben - eine Reaktion auf die überschaubaren Quoten beider Serien.

Unterdessen hat Sixx die fünfte Staffel der US-Dokusoap "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty-Docs" angekündigt. Die neuen Folgen laufen ab dem 3. Juni jeweils freitags um 20:15 Uhr mit gleich drei Erstausstrahlungen am Stück. Und auch ProSieben Maxx hält neuen Doku-Stoff bereit: Dort feiert "Billy, der Schädlingsschreck" über den Kammerjäger Billy Bretherton am Donnerstag, den 2. Juni seine Deutschlandpremiere.