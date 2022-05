am 13.05.2022 - 10:28 Uhr

Seit Frühjahr 2021 hat Das Erste am Mittwochvorabend keine frischen Folgen der Krimiserie "Watzmann ermittelt" mehr gesendet. Schon jetzt ist aber absehbar, dass die Serie in der kommenden Fernsehsaison 22/23 wieder zum Programm gehören wird. Für den anstehenden Herbst hat der Sender frische Folgen versprochen. Diese gehören zum Teil noch zur zweiten Staffel, aber auch Episoden aus der dritten Runde werden dann gesendet. Ab dem 22. Juni stehen zudem Wiederholungen der Folgen neun bis 22 ins Haus. Und obwohl noch nicht einmal alle Ausgaben der zweiten Staffel im Fernsehen liefen, wird schon jetzt an der vierten Staffel gearbeitet, wie nun bekannt wurde. Insgesamt soll Staffel vier aus zwölf Folgen bestehen.

Peter Marton ist auch darin wieder als Kommissar Jerry Paulsen zu sehen, Kommissar Benedikt Beissl wird von Andreas Giebel gespielt. Sophia Strasser, gespielt von Katharina Leonore Goebel, wird in diesen Episoden zudem zur Kommissarin befördert. Neuzugang im weiteren Cast ist Jakob Graf als Gerichtsmediziner Dr. Philipp Hartmann

Bis 20. Juni sollen nun zunächst vier Episoden der vierten Staffel entstehen, die von Jochen Greve, Martin Walch, Herbert Kugler, Korbinian Hamberger, Angelika Schwarzhuber und Christian Lex geschrieben wurden. John Delbridge wird Regie führen. "Watzmann ermittelt" ist eine Produktion der Münchner Lucky Bird Production (Produzent: Oliver Schündler).

Aktuell zeigt Das Erste am Mittwochvorabend auf dem Seriensendeplatz um 18.50 Uhr eine andere Krimiserie mit viel Platz für idyllische Bilder: "Hubert ohne Staller". Auch bei dieser wurde jüngst für Nachschub gesorgt.