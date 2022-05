Nicole Schmutte, Gleichstellungsbeauftragte des NDR, hat dem Verwaltungsrat ihren Bericht fürs Jahr 201 vorgelegt und sieht den Sender auf Kurs: Binnen eines Jahres ist der Frauen-Anteil beim Personal mit Führungsaufgaben um fünf Prozentpunkte von 42 auf 47 Prozent angestiegen. Damit sei man auf einem guten Weg, das Ziel der Geschlechterparität in Führungspositionen bis 2025 zu erreichen. Insgesamt lag der Frauenanteil Ende 2021 bei den Festangestellten bei 49 Prozent, bei den frei Mitarbeitenden bei 52 Prozent.

Neben diesem Ziel lag ein Schwerpunkt auf Maßnahmen für mehr Diversität im Programm. Anlass war die Veröffentlichung der Folge-Studie zur audiovisuellen Diversität in Film und Fernsehen, die 2021 zu dem Ergebnis kam, dass das Fernsehprogramm mit Blick auf Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung und Behinderung noch nicht die Vielfalt der in Deutschland lebenden Personen abbildet. Um dem entgegenzuwirken, beteiligen sich sich derzeit 15 Pilotteams an der 50:50-Challenge nach Vorbild der BBC. Ein Jahr lang zählen die Teams dafür den Anteil von Frauen und Männern im Programm auf allen Ausspielwegen. Ziel ist, dauerhaft gleichermaßen Frauen wie Männer auf dem Bildschirm und hinter dem Mikrofon zu präsentieren. Erwartet wird, dass sich durch eine Sensibilisierung der Redaktionen die Anzahl der Frauen im Programm erhöht. Zudem wird auch die NDR eigene Expert*innen-Datenbank um weitere Expertinnen erweitert. Nach der Pilotphase können sich weitere Redaktionsteams an der Challenge beteiligen.

Daneben hat der Verwaltungsrat auch zwei Personalien zugestimmt: Zum 1. Juli wird Torben Börgers Fernsehkorrespondent im ARD-Studio Washington. Die derzeitige Korrespondentin Kerstin Klein rückt zur stellvertretenden Studioleiterin auf. Wie schon bekannt war, übernimmt zum 1. Juli Gudrun Engel die Leitung, die Federführung geht zu diesem Zeitpunkt turnusgemäß an den WDR über. Sie löst dort Claudia Buckenmaier ab. Zum 1. August 2022 wird Marie von Mallinckrodt zudem Fernsehkorrespondentin im ARD-Studio Peking. Sie folgt auf Daniel Satra. Leiterin des ARD-Studios in Peking ist Tamara Anthony.