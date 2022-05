Ab Ende Mai wird RTL neue Folgen von "Jauch gegen…" starten, also jenem Format, das aus "5 gegen Jauch" hervorging. Zum Start duellierte sich der RTL-Moderator kürzlich gleich doppelt mit Hans Sigl, der dem ZDF-Publikum unter anderem als "Der Bergdoktor" bekannt ist. Auch in der nun folgenden Staffel sind die Gegner von Jauch zwei Personen, die hauptsächlich durch Auftritte im Zweiten Deutschen Fernsehen bekannt sind.

Die Ausstrahlungsreihenfolge hat RTL nun nochmals geändert. So läuft die Sendung "Jauch gegen Lichter" – mit "Bares für Rares"-Host Horst Lichter als Jauch-Gegner nun am Pfingstmontag. Eine Woche zuvor, also am 30. Mai, stellt sich Oliver Welke zur besten Sendezeit dem Quizduell. Welke moderiert Woche für Woche freitags die erfolgreiche "heute-show" im ZDF. Revanche-Sendungen, wie noch bei Sigl, sind fortan aber nicht mehr eingeplant.

Moderiert wird die Show, die von der Produktionsfirma i&u umgesetzt wird, wie gewohnt von Oliver Pocher. Die beiden Hans-Sigl-Ausgaben des Formats erreichten vor einigen Wochen 9,8 und 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und somit ziemlich ausbaufähige Werte.