Red Arrow Studios International hat die beiden Show-Formate "Wer stiehlt mir die Show?" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" ins Ausland verkauft, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. International werden die Sendungen unter den Titeln "Steal the Show!" und "Beat the Channel" vertrieben.

"Steal the Show!" wurde an Tin Can in den Niederlanden sowie Bandicoot in Großbritannien verkauft, während "Beat the Channel" von Box Fish in Spanien, ITV France in Frankreich sowie July August Productions in Israel optioniert wurde. In Deutschland werden beide Formate mit großem Erfolg von Florida Entertainment für ProSieben produziert.

"'Stealing the Show!' und 'Beat the Channel' haben das Primetime-Entertainment-Genre wirklich auf die nächste Stufe gehoben", so Tim Gerhartz, President & Managing Director bei Red Arrow Studios International. "Sie sind originelle Konzepte, die in ihrem Heimatgebiet zu kulturellen Phänomenen geworden sind und hervorragende Einschaltquoten sowie Publikumsbindung liefern. Wir freuen uns sehr darauf zu sehen, wie diese neuen lokalen Partnern beiden einzigartigen Formaten ihren eigenen Dreh verleihen."

Bei ProSieben erwies sich die dritte Staffel von "Wer stiehl mir die Show?" zu Jahresbeginn mit durchschnittlich fast 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen als großer Erfolg, sodass eine vierte Staffel bereits in Auftrag gegeben worden ist. Auch "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft derzeit nach wie vor sehr erfolgreich bei ProSieben, zuletzt mit bis zu 17,7 Prozent Marktanteil.