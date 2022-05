Drei Jahre lang hat es den Promi-Ableger des "Perfekten Dinners" bei Vox nicht mehr gegeben, doch nun sieht der Privatsender offenbar die Zeit für ein Comeback gekommen: Vier neue Folgen hat ITV Studios Germany produziert, deren Ausstrahlung ab dem 19. Juni jeweils sonntags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Auf diesem Sendeplatz lief "Das perfekte Promi Dinner" auch schon in der Vergangenheit.

"Der Erfolg unseres Daily-Dauerbrenners 'Das perfekte Dinner' stimmt uns hoffnungsfroh, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in diesen bewegten Zeiten auch Appetit auf eine Promi-Neuauflage in der Primetime haben", so Vox-Unterhaltungschefin Kirsten Petersen gegenüber DWDL.de. "Das Team von ITV Studios Germany hat in enger Zusammenarbeit mit unseren Vox-Dinner-Kolleginnen das Programm über 16 Jahre mit viel Leidenschaft und Herzblut gepflegt und frisch gehalten. Diese Erfahrung fließt jetzt natürlich auch in die neuen Folgen von 'Das perfekte Promi Dinner' ein. Wir freuen uns sehr darauf, unserem Publikum das Programm in Kürze in neuer prominenter Besetzung in der Primetime servieren zu können."

Die vier Ausgaben stehen jeweils unter einem besonderen Motto. Zum Auftakt geht es um die "Generation Social Media" mit Synchronsprecherin Lara Loft, YouTuberin Malwanne, Twitch-Streamer Papaplatte und Food-Influencer MAX. Eine Woche später geht es um die "Woche der Vielfalt" mit "Princess Charming" Irina Schlauch, "Prince Charming" Nicolas Puschmann, Drag Queen Candy Crush" und "Love Island"-Kandidatin Jessica Derucki. In den beiden weiteren Folgen setzt Vox auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Goodbye Deutschland - Viva Mallorca" sowie Stars der "Partymeile Mallorca", darunter Stimmungssänger Lorenz Büffel.

Die Rückkehr des "Promi Dinners" erfolgt vor dem Hintergrund steigender Quoten des "Perfekten Dinners" am Vorabend. Mit durchschnittlich 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fährt die Koch-Doku derzeit bei Vox die besten Quoten seit neun Jahren ein.