am 17.05.2022 - 13:14 Uhr

Das ZDF hat eine neue Freitagskrimireihe mit dem Arbeitstitel "Mordsschwestern" angekündigt. Vier Folgen davon entstehen derzeit in Flensburg und Hamburg mit Lena Dörrie und Caroline Hanke in den Hauptrollen. Nach der "Chefin" wird der über Jahrzehnte hinweg von männlichen Ermittlern dominierte Krimi-Sendeplatz somit noch etwas weiblicher. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang Juli, ehe die Ausstrahlung im Herbst erfolgen soll.

"Nach München, Frankfurt, Wiesbaden und Berlin wird die ZDF-Krimi-Landschaft am Freitagabend um ein ungewöhnliches Kripo-Team in Flensburg erweitert. Und um eine unkonventionelle Schwestern-Konstellation, die ordentlich Reibungsfläche und Humorpotenzial bieten wird", so Frank Zervos, stellvertretender ZDF-Programmdirektor und Hauptredaktionsleiter. "Wir freuen uns auf spannende Geschichten aus Schleswig-Holstein."

Und darum geht's: Viktoria Lorentzen (Lena Dörrie), Kriminalhauptkommissarin in Flensburg, ist nicht gerade begeistert vom Auftritt ihrer jüngeren Schwester Felicitas "Feli" Lorentzen (Caroline Hanke) bei der Seebestattung ihres Vaters. Im Schlabberlook kommt Feli in letzter Minute auf das Schiff gehetzt. Ihre unkonventionelle und oft chaotische Art sind das komplette Gegenteil zu Viktorias rationalem, geordnetem Lebensstil. Dass Feli Berlin verlassen hat und die Kripo Flensburg nun als Forensikerin unterstützt, erfährt Viktoria erst, als sich die beiden schon auf dem Weg zu ihrem ersten gemeinsamen Fall befinden. Doch im Laufe der Ermittlungen zeigt sich: Einzeln sind die Schwestern gut, gemeinsam sind sie brillant, auch wenn regelmäßiger Krach vorprogrammiert ist.

Die Drehbücher schrieben Kathrin Richter und Jürgen Schlagenhof, Lasse Nolte sowie Sabine Radebold und Richard Caesar. Hinter der Produktion steht Fiction Magnet in Zusammenarbeit mit Akzente Film & Fernsehproduktion, Produzentin ist Miriam Düssel. Die Redaktion im ZDF haben Dirk Rademacher und Jasmin Maeda.