Die jüngst für den Grimme-Preis nominierte Impro-Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" von und mit Jan Georg Schütte geht in die zweite Staffel. ARD Degeto, NDR und Florida Film produzieren gemeinsam vier neue Folgen, die zunächst in der ARD-Mediathek abrufbar sein werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist dann auch eine Ausstrahlung im NDR Fernsehen geplant. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.

Nach nur sechs Drehtagen wurden die Dreharbeiten für die Serie in Hamburg jüngst aber schon mal beendet. Erneut erzählen darin Paare ihre Geschichten. Zum Ensemble vor der Kamera gehören diesmal Alice Dwyer und Peter Simonischek, Laura Tonke und Yannik Heckmann, Elisa Schott und Edin Hasanovic sowie Bjarne Mädel und Aleksandar Jovanovic. Die Besonderheit: Nur Regisseur und Hauptdarsteller Jan Georg Schütte kennt den geplanten Ablauf der improvisierten Therapiesitzungen. Während des Drehs überrascht er die Schauspielerinnen und Schauspielern, die vorab nur den Hintergrund ihrer Figuren erfahren.

"Wir haben in der zweiten Staffel noch einmal kräftig nachgelegt", so Schütte. "Est wird Kranitz von seinem Vater fertiggemacht, dann tauchen eine Mutter und ihr Sohn als Ehepaar auf, Manni wird von seinem alten Kumpel Ivan Meierle - der bereits in 'Das Begräbnis' dabei war - verfolgt und hat vor lauter Stress eine Persönlichkeitsstörung. Und schließlich startet noch die neu entwickelte Kranitz-Dating-App. Da geht was!"

Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto: "Bei Kranitz gilt nur hopp oder top - drei Sitzungen und das Problem ist gelöst - falls nicht, gibt es Geld zurück. Und auch diesmal hat sich ein großartiges Schauspielensemble um Jan Georg Schütte zur Impro-Therapie versammelt." Produzenten sind Lars Jessen und Sebastian Schultz, von Letzterem stammen gemeinsam mit Jan Georg Schütte auch die Bücher.