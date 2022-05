© Sony Pictures Television International

Die neue US-Sitcom-Schiene erstreckt sich jeweils bis in den Vormittag. Sowohl samstags als auch sonntags schließt sich "King of Queens" an und somit ein Format, das aktuell im Nitro-Nachmittagsorogramm für starke Werte sorgt. Teils erreicht die Produktion über vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Von der Serie mit Leah Remini und Kevin James will RTL samstags sechs Ausgaben zeigen, sonntags fünf. Erst danach folgen samstags weitere Einsätze innerhalb des "Blaulicht-Report", sonntags sind Filme geplant.



Eine andere RTL-Marke wird im Laufe des Juni zudem erstmals bei RTL Up auftauchen und vorerst an einem Nachmittag die Gerichtsshows ablösen. Am Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam) werden "Die Superhändler" ab 12:30 Uhr gezeigt. Geplant sind sechs Episoden aus dem Jahr 2019. An jenem Donnerstag geht es dann erst ab 17:45 Uhr wieder um Gerichtsurteile, dann spricht Ulrich Wetzel in alten "Strafgerichts"-Folgen Recht.

Für Fans von "Eine schrecklich nette Famiie" gab es jüngst noch eine weitere interessante Nachricht. Sony Pictures TV soll aktuell an einer Neuauflage mit dem Originalcast arbeiten, allerdings soll es sich dabei um eine Animationsserie handeln. Ed O'Neill, David Faustino, Christina Applegate und Katey Segal haben ihre Beteiligung nach Deadline-Berichten schon zugesichert. Einen Abnehmer für die neue Serie gibt es in den USA aber wohl noch nicht.