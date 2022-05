am 18.05.2022 - 14:37 Uhr

Wenn von der ZDF-Krimireihe "Stralsund" im kommenden Herbst die Folge "Die rote Linie" laufen wird, verabschiedet sich Schauspielerin Katharina Wackernagel als Kommissarin Nina Petersen. Seit mehr als 13 Jahren und somit seit der ersten Folge ist sie in dieser Rolle zu sehen. "Diese Figur, die ich über 13 Jahre mitprägen und entwickeln durfte, wird mir fehlen. Ebenso das wunderschöne Stralsund. Obwohl es während der Dreharbeiten manchmal arg kalt war – ich habe es geliebt", sagt Wackernagel, die also einen Schlussstrich nach 20 Einsätzen zieht.

Für Ersatz ist schon gesorgt. Derzeit entsteht in Stralsund, auf Rügen, in Hamburg und Umgebung die 21. Folge, die auf den Arbeitstitel "Der lange Schatten" hört. In dieser Folge stößt Sophie Pfennigstorf ("Du sollst nicht lügen", Sat.1) zum Cast. Sie spielt fortan Kommissarin Jule Zabek.

Die neue Figur wird als Einzelgängerin beschrieben – mit Ecken und Kanten, innerlich zerrissen, unstet und immer auf der Suche. Sie überrumpelt ihre Gegenüber immer wieder – "mal mit ihrem scharfen Blick und ihrer direkten, manchmal etwas rotzigen Art, mal mit ihrem großen Herzen" wie es das ZDF nennt. Karl Hidde (Alexander Held) ist derweil vom Chef befördert worden. Karim Uthman (Karim Günes) ist weiterhin zu sehen. In weiteren Rollen spielen Christoph Franken, Alev Irmak, Claudiu Mark Draghici, Inka Löwendorf, Vivien Mahler und andere.