Eintracht Frankfurt ist Sieger der UEFA Europa League – dieser für den Verein historische Erfolg soll nun am Donnerstag ausgiebig gefeiert werden. Umfangreich von der Party berichten will RTL Deutschland, zeitweise auf mehreren Kanälen. Ab 18 Uhr sollen die Bilder von der Ankunft der Champions am Frankfurter Flughafen zu sehen sein, danach wird die Siegesfeier am Frankfurter Römer sowie der Eintrag der Mannschaft ins goldene Buch der Main-Metropole übertragen.

Dazu plant RTL einen dreistündigen Live-Stream, den es beim Streamingdienst RTL+, auf der Homepage von RTL und auch auf sport.de zu sehen gibt. Als Reporter sollen Felix Görner und Christoph Küppers in die Sendung geschaltet werden. Jan Köppen ist als Moderator vorgesehen, für Experteneinschätzungen steht der ehemalige Fußballer Ansgar Brinkmann zur Verfügung. Brinkmann war auch am Mittwochabend schon in der RTL+-Übertragung zu sehen.



Nachrichtensender ntv will sich ab 20 Uhr für eine Stunde einklinken und in dieser Zeit das Programm des Live-Streams übernehmen. Auch RTL würdigt den Fußball-Erfolg in der Primetime. Ab 20:15 Uhr ist ein 30 Minuten langes "RTL Aktuell Spezial" aus Frankfurt geplant, das von Ulrike von der Groeben moderiert wird. Entsprechend verschiebt sich der Start von "Stern TV" am Donnerstag auf 20:30 Uhr.

Auch der HR berichtet umfangreich, los geht es um 17.55 Uhr, um 19:30 Uhr ist eine Sonderausgabe der "Hessenschau" eingeplant, ehe es ab 20 Uhr mit "Heimspiel extra" weitergeht. Für den Sender sollen Ralf Scholt, Florian Naß, Markus Philipp, Sebastian Rieth und Janine Hilpmann unterwegs sein. Am Freitagabend wird zur besten Sendezeit obendrein eine Dokumentation namens "Unsere Reise nach Sevilla" von Florian Naß ausgestrahlt.