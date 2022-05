am 19.05.2022 - 10:57 Uhr

Nach zweijähriger Pause, die der Coronapandemie geschuldet war, findet in diesem Sommer wieder eine Auflage des Festivals "Rock am Ring" statt. Wer nicht vor Ort mitfeiert, kann die Auftritte namhafter Bands dann auch auf dem eigenen Sofa verfolgen. RTL+ ist mit der CTS Eventim eine Partnerschaft eingegangen und wird "Rock am Ring" vom 3. Bis 5. Juni live übertragen.

Insgesamt werden am traditionellen ersten Juniwochenende rund 70 Acts am Ring erwartet. Green Day, Muse und Volbeat sind 2022 als Headliner geplant. Ebenfalls auf der Bühne stehen sollen Scooter, Marteria, Placebo, Korn, The Offspring oder Måneskin.