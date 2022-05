Seit etwas mehr als zwei Monaten ist Norbert Himmler nun schon als ZDF-Intendant im Amt. Nachdem Nadine Bilke zum 1. Mai zur neuen Programmdirektorin ernannt wurde, stellte sich jedoch schon die nächste personelle Frage: Wer leitet künftig ZDFneo? Auch darauf gibt es nun eine Antwort: Ab Juli übernimmt Jasmin Maeda die Koordination für den Spartensender, wie das ZDF am Freitag bestätigte.

Seit 2020 leitet Maeda die Redaktion Reihen und Serien I, zu der unter anderem die Freitagskrimis und "Aktenzeichen XY... ungelöst" gehören. Redaktionell hat sie unter anderem die ZDFneo-Serie "Liebe. Jetzt!", die ZDF-Serie "SOKO Leipzig" sowie den ZDF-Fernsehfilm "Extraklasse 2+" betreut. Nun geht die 39-Jährige also den nächsten Karriereschritt.

Jasmin Maeda arbeitet nach dem Studium der Politischen Wissenschaft in Hamburg zunächst in der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend und ab 2011 in der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I. Von 2017 bis 2020 übernahm sie im Rahmen einer Teamleitungsfunktion planerisch-strategische Aufgaben für die Hauptredaktion an der Schnittstelle zwischen linearen und non-linearen Ausspielwegen - keine schlechte Voraussetzung für den neuen Job, in dem sie auch beide Welten im Blick haben muss.