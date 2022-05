Neun Jahre liegt das Ende ihrer täglichen Talkshow inzwischen zurück, nun feiert Britt Hagedorn ihr Comeback in Sat.1: Ab dem 29. Mai moderiert Hagedorn erstmals das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" - zusammen mit Sebastian Fenske, der bereits in dieser Woche in den regulären Ausgaben eingesprungen war.

Ganz neu ist das "Frühstücksfernsehen" für Hagedorn indes nicht: Schon 2003 sprang die Moderatorin als Elternzeitvertretung ein, weitere Morningshow-Erfahrung sammelte sie 2006 und 2007 bei "Weck Up". "Bällchensender, ich habe dich vermisst", so Hagedorn über ihre Rückkehr. "Mit dem 'Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag' kehre ich zu meinen Wurzeln zurück. Ich freue mich auf die Frühstücksfernsehen-Familie."

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling sagte, Britt Hagedorn habe Sat.1 über Jahre geprägt. "Willkommen zurück beim besten Morning-Team, liebe Britt", so Eßling über den bekannten Neuzugang, der dem bislang noch schwächelnden Wochenend-Ableger zu neuem Schwung verhelfen soll. Im laufenden Jahr liegt der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bislang bei weniger als sechs Prozent.

Neben "Weck Up" und ihrer täglichen Talkshow, die sie zwölf Jahre lang präsentierte, stand Hagedorn in der Vergangenheit auch für andere Sat.1-Formate vor der Kamera. In Erinnerung bleibt dabei vor allem die umstrittene Kuppelshow "Schwer verliebt", die über drei Staffeln hinweg produziert wurde. Daneben war Hagedorn auch in der Spielshow "Mein Mann kann" sowie der Ratgebersendung "Total gesund!" zu sehen.