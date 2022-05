am 22.05.2022 - 08:06 Uhr

Mit "Davina & Shania" ist vor rund zwei Wochen ein Ableger der langjährigen RTLzwei-Reality-Sendung "Die Geissens" recht erfolgreich (bisher 7 und 6,7% in der Zielgruppe) gestartet. Und schon in Kürze wird der Privatsender noch ein Spin-Off von "Die Geissens" ins Programm nehmen. Am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, läuft die Debütfolge von "Die Geissens – Roberts Mega Mansions" um 20:15 Uhr.

In dem Ableger wollen die Geissens exklusive Einblicke in außergewöhnliche und super luxuriöse Immobilien geben. High Class Immobilien bezeichnen die Familie schließlich als ihr ganz spezielles Steckenpferd. Der Ableger dürfte gute Chancen auf Erfolg haben, läuft er doch auf dem Sendeplatz, den derzeit schon die Original-Serie inne hat. Und die bescherte RTLzwei in den zurückliegenden Wochen im Schnitt rund 6,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.

In der Spitze, Mitte März, kratzten "Die Geissens" sogar an der 10-Prozent-Marke. Die Familie Geiss und die nach ihr benannte Reality-Show, inzwischen produziert von Geiss TV, sind bei RTLzwei inzwischen seit mehr als einem Jahrzehnt auf Sendung. Die erste Folge lief 2011.