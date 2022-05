am 23.05.2022 - 10:03 Uhr

Konkret werden Michael Mittermeier, Abdelkarim, Tahnee und Torsten Sträter durch je eine Ausgabe führen, in denen nicht nur bekannte Stars wie Atze Schräder, Kaya Yanar mit dabei sein werden, sondern auch bislang eher unbekanntere Comedians, darunter Helene Bockhorst, Negah Amiri und Filiz Tasdan.

Wann das ZDF seinen "Comedy Sommer" ausstrahlen wird, ist noch nicht bekannt. Einiges spricht aber für den späten Freitagabend, wo der Sender vor der Herausforderung steht, die Sommerpause von "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" zu überbrücken.

"Die heute-show" sendet in diesem Jahr übrigens bis zum 10. Juni, eine Woche später ist noch ein Spezial der Nachrichten-Satire geplant. Für den 24. Juni und 1. Juli hat das ZDF zudem bereits die Sendung "Comedy for Future" mit Olaf Schubert angekündigt (DWDL.de berichtete). Es handelt sich dabei um ein Best-of des gleichnamigen Festivals, in der Comedy im Zeichen des Klimaschutzes steht.