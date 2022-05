am 23.05.2022 - 22:02 Uhr

Schon vor Wochen hatte ProSieben die Ausstrahlung der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" angekündigt (DWDL.de berichtete). Ursprünglich sollte die vierte Staffel ab dem 2. Juni den Weg ins Programm finden, also in der kommenden Woche - umso ungewöhnlicher, dass der Privatsender die Show jetzt kurzerhand verschoben hat. Und zwar nicht um einige Tage oder Wochen, sondern um mehrere Monate.

"Wir müssen die Ausstrahlung von 'Beauty & The Nerd' leider ins Jahr 2023 verschieben", teilte ProSieben am Montagabend auf Twitter mit. "Wir haben uns wie alle #BeautyNerd-Fans sehr auf den Start gefreut. Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ab Juni senden. Wir bitten um euer Verständnis."

Was genau zu der Entscheidung führte, ist unklar. Die sehr kurzfristige Entscheidung wirft jedenfalls Fragen auf. Dazu kommt, dass ProSieben die entstandene Lücke im Programm nun kurzerhand füllen muss. Geplant war die Ausstrahlung von sechs Folgen. Über das Alternativprogramm hat ProSieben bislang noch nicht informiert.

In der Show suchen wieder acht "Nerds" und acht "Beautys" nach ihrem passenden Gegenpol. Die gegensätzlichen Paare treten darin in unterschiedlichen Herausforderungen gegeneinander an, für die jeweils Teamgeist gefragt ist. Wer sich als Paar durchsetzt, gewinnt nicht nur 50.000 Euro Preisgeld, sondern auch ein Umstyling für den "Nerd". Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.