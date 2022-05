Der Nachrichtensender ntv hat einen Termin für eine weitere Folge des Halbjahresrückblicks mit Gregor Gysi und Harald Schmidt gefunden. "Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick" soll seine Erstausstrahlung nun am 23. Juni (23:30 Uhr) und somit einem Donnerstag feiern.

Auch diesmal wollen Politiker Gysi und Ex-Late-Night-Talker Harald Schmidt über die brisantesten Themen der zurückliegenden Monate sprechen. Natürlich blicken beide diesmal auf den brutalen Krieg in der Ukraine. Das wird auch vor dem Hintergrund interessant sein, weil ein Tweet Gysis zu den Verbrechen in Butscha kürzlich doch für einige Aufregung gesorgt hat. Ähnlich spannend dürfte sein, was Gysi zum Sturzflug der Partei die Linke bei jüngsten Wahlen zu sagen hat und wie beide über den Tesla-Start in Brandenburg urteilen.

Produziert wird der Rückblick diesmal wieder vor Publikum – als Location wurde das "Bricks" am Gendarmenmarkt in Berlin ausgewählt. Die Firma probono produziert. Die Sendung wird natürlich bei RTL+ zum Abruf bereitstehen, aber auch linear mehrfach wiederholt. Am 24. Juni läuft sie um 19:10 Uhr, am 26. Juni um 12:10 Uhr und einen Tag später um 17:10 Uhr.