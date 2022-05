Als Bischof Rossbauer gehörte Horst Sachtleben rund 18 Jahre lang zum Ensemble des ARD-Dauerbrenners "Um Himmels Willen". Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 91 Jahren gestorben, wie seine Agentur mitteilte. In fast 200 Folgen der beliebten Serie war Sachtleben an der Seite von Fritz Wepper und Jutta Speidel sowie später Janina Hartwig zu sehen.

1930 in Berlin geboren, zog es Sachtleben schon früh auf die Bühne. Er studierte Theaterwissenschaften, nahm parallel Schauspielunterricht und arbeitete später viele Jahre am Bayerischen Staatsschauspiel in München. In Film und Fernsehen übernahm er schließlich zahlreiche Rolle, etwa in "Kir Royal", "Das Spinnennetz", "Der Kommissar" ,"Der Alte" oder im "Tatort".

Auch in der Synchronisation war Horst Sachtleben über Jahrzehnte hinweg tätig und lieh etwa Woody Allen oder Peter Fonda seine Stimme, aber auch dem amerikanischen TV-Ermittler Columbo.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zog sich Sachtleben vor zwei Jahren beruflich zurück. Wegen Corona sei ihm der Dreh zu gefährlich und durch das Tragen der Gesichtsmaske am Set auch zu anstrengend gewesen, erklärte Sachtleben damals. Und: "Ich hatte ein gutes Leben und versuche, die Zeit, die mir noch bleibt, voll zu nutzen und zu genießen."