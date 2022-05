© MTV

"Wir freuen uns, in diesem Jahr, in dem wir 25 Jahre MTV Germany feiern, in das unglaubliche Land zurückzukehren, in dem wir 1994 die ersten 'EMAs' vor dem berühmten Brandenburger Tor in Berlin veranstaltet haben", erklärte Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming and Events, Paramount, und Chief Content Officer, Music, Paramount+. "Düsseldorf ist eine pulsierende, multikulturelle Stadt und die perfekte Kulisse für eine epische Nacht, in der wir die Top-Künstler von heute und die unglaubliche Kraft der Musik, Grenzen zu überwinden und uns zu vereinen, feiern."

"Nach zehn Jahren kehrt eines der größten globalen Musikevents nach Deutschland zurück", so Till Weidemüller, Country Manager GSA bei Paramount. Man könne es "kaum erwarten", die Show mit den angesagtesten Künstlerinnen und Künstlern, den Musikfans vor Ort in Düsseldorf sowie der weltweiten Community "über Social Media und das MTV-Netzwerk in mehr als 170 Ländern zu feiern".

Die bisherigen EMAs in Deutschland fanden in Berlin (1994 und 2009), Frankfurt (2001 und 2012) und München (2007) statt. Für Düsseldorf ist es also eine Premiere. Dass sich die Stadt mit Musikshows auskennt, stellte sie jedoch mit dem Eurovision Song Contest unter Beweis, der 2011 in Düsseldorf ausgetragen wurde.