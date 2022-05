Rund ein Jahr ist es her, dass Vox das nächste Format mit Detlef Steves angekündigt hat. Nach Formaten wie "Ab ins Beet!", "Ab in die Ruine", "Detlef muss reisen" oder "Detlef & Nicole – 100 Tage wir" will Detlef nun eine Karriere als Schlager-Star angehen. Das ist das Thema von "Detlef goes Schlager", ein Format, das Vox nun im Sommerprogramm unterbringt.

Zu sehen sein wird es am Sonntagvorabend, also dort, wo schon andere Detlef-Auftritte beheimatet waren. Los geht es am 19. Juni um 19.10 Uhr. Die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin Juliette Schoppmann mischt als Vocal-Coach mit, Starmanager Markus Krampe hilft ihm bei der Herausforderung, Produzent Mike Rötgens hält eine Single für Steves parat. Geplant ist die Ausstrahlung von sechs Folgen.



"Detlef goes Schlager" agiert im Vox-Programm dann als Lead-In von "Das perfekte Promi Dinner", das am 19. Juni zurückkommt. Nach mehreren Jahren Pause ist die Sendung zurück – hiervon sind, wie berichtet, vier Episoden geplant.