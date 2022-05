Anders als geplant wird ProSieben im Juni donnerstags zur besten Sendzeit nun keine Produktion zeigen. Etwas mehr als eine Woche vor dem geplanten Staffelstart hat der Sender die Reality-Sendung "Beauty & the Nerd" aus dem Programm gekegelt. Eine exakte Begründung blieb der Privatsender schuldig; von "produktionstechnischen Gründen" war die Rede. Ob die Folgen, die von Endemol Shine Germany umgesetzt wurden, überhaupt gezeigt werden, ist fraglich. Für 2023 sind jedenfalls immerhin Folgen der Sendung angekündigt.

In den kommenden Wochen setzt ProSieben notgedrungen am Donnerstagabend nun auf US-Filmware. Eigenproduzierte Alternativen lassen sich eben nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. So ist nun also am 2. Juni zur besten Sendezeit der Film "Nur ein kleiner Gefallen" zwischen 20:15 und 22:40 Uhr zu sehen. Anna Kendrick und Blake Lively spielen darin tragende Rollen. ProSieben zeigte den Streifen bereits 2020 und 2021 – jeweils im September in der Primetime. Er holte damals rund elf und rund neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Eine Woche später, also am 9. Juni, läuft donnerstags bei ProSieben erneut "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers". 2017 entstanden, spielen in dem Streifen unter anderem Sally Hawkins und Michael Shannon mit. Für die weiteren Donnerstage im Juni hat ProSieben sein Programm noch nicht bekannt gegeben.

Neben ProSieben setzt – meist mit Erfolg – auch Vox donnerstags auf Filmausstrahlungen. Das Starkino erreichte bei Vox in diesem Jahr bisher rund 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Im Vorjahr kamen die Filme sogar im Schnitt auf 7,7 Prozent.