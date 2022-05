Eigentlich hatte RTL für den vergangenen Herbst die Dokusoap "Wir lieben Camping - Unser Urlaub, unser Platz" bereits angekündigt. Zusammen mit der Dokutainment-Reihe "Wunderbar anders wohnen", die schon längst wieder Geschichte ist, sollte das Format damals einen Platz im Nachmittagsprogramm erhalten. Doch kurz vor der Ausstrahlung musste die Sendung weichen - offiziell, weil man Camping-Geschichten in Köln angesichts der Wetterlage für unpassend befand (DWDL.de berichtete).

Umso überraschender, dass RTL wenig später die Ausstrahlung auf einem sehr frühen Sendeplatz am Wochenende ankündigte, wo die Quoten erwartungsgemäß überschaubar blieben. Dennoch ließ der Privatsender damals ausrichten, dass "Wir lieben Camping" noch einmal im Frühjahr 2022 laufen soll. Doch es blieb weiter still um die Produktion von Redseven Entertainment - bis jetzt: Tatsächlich wird es die Dokusoap erneut ins Programm schaffen, doch sonderlich prominent fällt der Sendeplatz auch diesmal nicht aus.

16 Folgen von "Wir lieben Camping" werden nach Angaben des Senders sonntags ab 8:35 Uhr im Doppelpack gezeigt. Im Anschluss wiederholt der Sender noch einmal "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt", ehe am Nachmittag schließlich Martin Rütter mit seinem Welpen-Format übernimmt. Mit der erneut recht versteckten Ausstrahlung dürfte wohl auch die Hoffnung dahin sein, die Camping-Geschichten doch noch auf dem ursprünglich geplanten Nachmittags-Sendeplatz zu sehen.

Montags bis freitags hält RTL indes an seinem Doppelpack der "Retourenprofis" fest, die in den vergangenen Tagen teils überraschend gut performten. Auf bis zu 15,2 Prozent zog der Marktanteil in der Zielgruppe an. Wie sehr die Quoten des Formats schwanken, zeigte dagegen der Blick auf die jüngsten Quoten vom Dienstag, wo der die beiden Folgen der Endemol-Shinw-Produktion nicht über Werte von 5,5 und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskamen.