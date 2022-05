Mit Tagesmarktanteilen von 17,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war das ZDF am Samstag klarer Marktführer bei Jung und Alt - was der Sender natürlich fast alleinig der Übertragung des Champions League-Finales zu verdanken hat, das am Abend fast achteinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm lockte. Bemerkenswert ist aber auch, wie sich die ZDF-Beiboote am Samstag schlugen.

So erreichte ZDFinfo bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent, ZDFneo kam auf 2,6 Prozent - in der jungen Altersgruppe führten die beiden Sender damit das Ranking der kleineren Sender hinter den großen acht Vollprogrammen an. Beim Gesamtpublikum erreichte ZDFneo einen Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent und lag damit noch vor ProSieben und RTLzwei, allerdings etwas hinter dem SWR Fernsehen, das sich wieder auf Andy Borg verlassen konnte, der mit "Schlager-Spaß" 1,79 Millionen Menschen unterhielt. Bei ZDFinfo fiel der Tagesmarktanteil mit 2,0 Prozent zwar etwas geringer aus, lag aber trotzdem auf einem erfreulichen Niveau.

Punkten konnten dabei beide ZDF-Beiboote mit einem ausgiebigen Doku- und Reportageprogramm. ZDFneo zeigte zwischen 7:30 Uhr morgens und 17:50 Uhr am Vorabend durchgehend "Terra X"-Folgen und erreichte damit in der Spitze bis zu 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim Gesamtpublikum wurden die höchsten Marktanteile schon am Morgen erzielt, als es auf bis zu 6,8 Prozent nach oben ging, bei den 14- bis 49-Jährigen war die stärkste Phase dann stattdessen am Nachmittag. Der Bestwert lag hier bei 6,7 Prozent für "Faszination Erde - mit Dirk Steffens: Makronesien" um kurz nach 17 Uhr. In diesem Umfeld lief es auch für "MaiThink X - Die Show" sehr gut, die im Anschluss ebenfalls hervorragende 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt im Schnitt erreicht. Am Vorabend punkteten dann auch noch zwei Folgen der Rankingshow "Die glorreichen 10" sowie "Sketch History" vor allem beim jüngeren Publikum mit Marktanteilen jenseits der 3-Prozent-Marke, wohingegen sich die Hollywood-Filme in der Primetime eher schwer taten und beim jungen Publikum nur bei knapp über einem Prozent lagen.

ZDFinfo zeigte den Tag über mehrfach hintereinander seine Reihe "Die 80er", "Die 90er" und "Die 2000er". Das lief vor allem vor- und nachmittags richtig gut, als es ab 14:18 Uhr um die Jahre 2000 und 2001 ("Terrorkrieg und TV-Trash") ging, betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen 5,6 Prozent, etwa 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Generell hielt sich der Marktanteil über viele Stunden jenseits der 4- oder sogar 5-Prozent-Marke. Als um 18 Uhr die nächste Wiederholungsschleife begann, waren dann keine so hohen Marktanteile mehr drin, in der Primetime lagen die Marktanteile nur noch zwischen einem und zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.