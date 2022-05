am 30.05.2022 - 09:43 Uhr

Sat.1 zieht die Konsequenzen aus den schlechten Quoten seiner neuen Realityshow "Club der guten Laune". Diese war in der vergangenen Woche auf neue Tiefstwerte gefallen und hatte gerade mal noch 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe erreicht. Nun muss das Format seinen Primetime-Sendeplatz räumen, wie der Sender am Montag auf Twitter ankündigte.

Ganz aus dem Programm fliegt der "Club der guten Laune" nicht: Stattdessen ist die Show von dieser Woche an mittwochs um 22:30 Uhr zu sehen. Um 20:15 Uhr zeigt Sat.1 stattdessen lieber die Komödie "Fack ju Göhte", die in der Vergangenheit schon desöfteren als Notnagel herhalten musste.

Mit der Verschiebung auf den späten Sendeplatz ist zugleich der Versuch von Sat.1 gescheitert, eine neue, positiver erzählte Realityshow zu etablieren. Ziel war es eigentlich, mit dem von Endemol Shine Germany und Rainer Laux produzierten Format die durch das Aus von "Promis unter Palmen" entstandene Lücke zu füllen. Die Sendung avancierte 2020 zum Überraschungserfolg, sorgte gleichzeitig aber mehrfach für negative Schlagzeilen.

"Gutes Reality-TV ist großartige Fernsehunterhaltung. Aber der Kompass muss richtig kalibriert sein", sagte Sat.1-Chef Daniel Rosemann schon vor einem Jahr. Beim "Club der guten Laune" stimmte nun zwar der Kompass, nicht aber die Quote. Womöglich war es auch schlicht ein Fehler, den Neustart ins direkte Rennen mit dem "Kampf der Realitystars" zu schicken: Die RTLzwei-Show war in der vorigen Woche mit mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe deutlich erfolgreicher.