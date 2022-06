Die Seven.One Entertainment Group übernimmt die Influencer-Marketing-Agentur Buzzbird zum 1. Juni komplett. Bislang hielt der Konzern knapp 43 Prozent an dem von Andreas Türck gegründeten Unternehmen. Der bisherige Geschäftsführer von Buzzbird soll weiterhin als Berater an Bord bleiben, wie es heißt. Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory und Studio71, und Thomas Spiller, SVP Brand Solutions, Production and New Business bei Studio71, übernehmen die Geschäftsführung von Buzzbird. Der Gründer und bisherige Geschäftsführer, Andreas Türck, bleibt als Berater an Bord.

Mit Buzzbird will ProSiebenSat.1 sein Influencer-Geschäft erweitern, in dem man schon lange mit Studio71 tätig ist. Die Kompetenzen der beiden Unternehmen ergänzen sich dabei komplementär: Während sich Buzzbird auf strategische, datenbasierte Kampagnen mit diversen Creatorn konzentriert, setzt Studio71 Konzepte mit zahlreichen Werbepartnern und einem Artist-Netzwerk um. Der Fokus liegt hier auf kreativer Konzeption der digitalen Inhalte und deren Produktion.

© Starwatch Podcast Factory Katharina Frömsdorf

Buzzbird-Gründer Andreas Türck: "Das, was wir hier schaffen, bildet die perfekte professionelle Basis für die 'Creator Economy' - von Kampagnen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen rund um Creator wie z.B. Social Commerce, Live-Shopping, Creator-Kollektionen sowie Metaverse-Konzepte. Die technologie- und datenbasierten Influencer-Kampagnen sowie das plattform- und technologie-agnostische, strategische Know-how von Buzzbird werden jetzt mit den kreativen Creator-getriebenen Konzepten sowie der Talent- und Production-Expertise von Studio71 gebündelt."