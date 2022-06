am 02.06.2022 - 10:24 Uhr

Wenn Elton mit seinem roten Samt-Sakko die Bühne betritt, dann ist klar: Es ist wieder Zeit für "Blamieren oder Kassieren". Schon in Raabs Anfangszeiten von "TV Total" wurde das Quizformat als regelmäßige Rubrik etabliert, und fand auch Eingang als wiederkehrendes Spiel "Schlag den Raab". Raabs TV-Abschied überlebte "Blamieren oder Kassieren" dementsprechend auch dank "Schlag den Star" - und seit der Neuauflage von "TV Total" trat auch der neue Moderator Sebastian Pufpaff schon diverse Male gegen eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus dem Publikum an.

Nun koppelt ProSieben diese Rubrik gar als eigenständige Show aus: Wenn "Zervakis & Opdenhövel. Live" sich in die Sommerpause verabschiedet, läuft ab dem 22. Juni mittwochs im Anschluss an "TV Total" ab 21:25 Uhr immer "Blamieren oder Kassieren XL", moderiert natürlich von Elton im roten Samt-Anzug. Das bedeutet auch: "TV Total" wird sich erheblich später in die Sommerpause verabschieden als die meisten anderen Formate, bis Ende Juli wird die Show auf Sendung bleiben. Aus Quotensicht dürfte das Zusammenspiel mit "Blamieren oder Kassieren" dann deutlich besser funktionieren als derzeit mit "ZOL", das aus der starken Vorlage von "TV Total" regelmäßig nur wenig macht.

Das Besondere an "Blamieren oder Kassieren" ist die Art der Fragestellung: Die einzelnen Fragen kommen mit einer überdurchschnittlich langen Einleitung daher. Wer meint zu ahnen, worauf die Frage letztlich hinaus laufen könnte, kann bereits buzzern, bevor die Frage zu Ende gestellt ist, muss dann allerdings direkt antworten. Ist die Antwort falsch, erhält der Gegner einen Punkt und kann obendrein die Frage noch zu Ende hören.

Elton: "Mein geliebtes rotes Sakko ist frisch aufgebügelt, sitzt perfekt und kann es kaum erwarten, nach fast 18 Jahren endlich hiermit mal länger als ein paar Minuten im Studio zu glänzen. Ehrlich: Dass 'Blamieren oder Kassieren?' vom Dauerbrenner-Spiel aus dem 'TV total'-Kosmos jetzt eine eigene Show wird, ist etwas ganz Besonderes für mich."