In den zurückliegenden Tagen schwankten die Zielgruppen-Marktanteile der neuen Vox-Nachmittagssendung "4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut" zwischen zweieinhalb und viereinhalb Prozent Marktanteil. Zu wenig für den Privatsender, weshalb die Ausstrahlung vorzeitig abgebrochen wird. Die letzte Folge, insgesamt die 15. des Formats, ist diesen Freitag zu sehen.

In dem Format zeigen vier Bräute ihre Hochzeiten in Form von Hochzeitsvideos. Sie sitzen dabei alle gemeinsam auf der Couch - auch die Braut des Tages - und erleben "von Braut zu Braut" die schönsten, emotionalsten und lustigsten Momente der Trauung. Täglich verteilt die Konkurrenz bis zu zehn Punkte für den Hochzeitstag und am Freitag schaut sich auch Hochzeitsexperte Froonck alle Hochzeiten an und vergibt seine Punkte.



Ab kommender Woche, also ab Dienstag, 7. Juni, geht um 16 Uhr eine zusätzliche Folge von "Zwischen Tüll und Tränen" auf Sendung. Das Format bleibt auch um 17 Uhr im Programm. Doppelfolgen der Produktion sendete Vox bereits bis vor einigen Wochen. Geplant sind dann sowohl um 16 als auch um 17 Uhr alte Folgen von "Zwischen Tüll und Tränen".