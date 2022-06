© Sat.1

In dem unmoderierten Magazin sollen "beeindruckende Geschichten über starke Persönlichkeiten erzählt", womit die Inhouse-Produktion der Seven.One Entertainment Group in der Theorie gut zum Neustart "Birgits starke Frauen" passt, der unmittelbar zuvor zu sehen ist. Angesichts des sehr schwachen Einstands mit nur 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist es allerdings fraglich, ob die Sendung mit Birgit Schrowange in wenigen Wochen überhaupt noch im Programm sein wird.

Mit Blick auf "Stark, stärker, Golden Oldies" verspricht Sat.1 indes "inspirierende und faszinierende ältere Menschen, die mit ihrer Kraft und ihrem Mut ein Vorbild für jeden sein können - egal in welchem Alter".