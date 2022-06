Am Donnerstag wurde zum ersten Mal der Deutsche Entertainment Award verliehen, der von der Produzentenallianz ins Leben gerufen wurde. Mit ihm soll Produktionen der nonfiktionalen Unterhaltung mehr Aufmerksamkeit verschafft werden. Das Besondere am Deutschen Entertainment Award: Über die Preisträger stimmt hier die Branche - sprich: Die Mitglieder der Sektion Unterhaltung der Produzentenallianz - selbst ab. Wer den Sieg davon trägt, darf sich somit über Lob der Konkurrenz freuen. Oliver Kalkofe und somit jemand, der dem deutschen Entertainment seit Jahren auf den Zahn fühlt, führte sympathisch-souverän durch die Preisverleihung.

Als beste Adaption eines internationalen Formats wurde "LOL – Last One Laughing" von Constantin Entertainment im Auftrag von Amazon Prime Video ausgezeichnet. Das Format habe es geschafft, Menschen mit unterschiedlichstem Humor vor dem Bildschirm zu versammeln und lade zum Mitfiebern, Mitleiden und Mitlachen ein. "Das Prinzip der Sendung ist schnell verstanden und jede Folge überzeugt erneut durch überraschende Performances, Gastauftritte und private Einblicke in den Humor der einzelnen Comedians", hieß es in der Begründung. Durchgesetzt hat sich die von Michael "Bully" Herbig moderierte Comedy-Sendung gegen die ebenfalls nominierten "99 – Eine:r schlägt sie alle!" (Fabiola), "Besonders verliebt" (filmpool Entertainment), "First Dates Hotel" (Staffel 2, Warner Bros. International Television Production Deutschland) und "Queer Eye Germany" (ITV Studios Germany).



Im Bereich Best Development ging der Entertainment-Award an den ProSieben-Erfolg "Wer stiehlt mir die Show?" von Florida TV und somit an ein Format, dessen Quizrunden jenseits des Format-Mainstreams so einfach wie fesselnd zugleich seien. Spürbar sei der Spaß des Teams hinter den Kulissen beim Brainstorming und Entwickeln. "Wer stiehlt mir die Show?" sei überraschend, anders und doch so simpel zugleich. Ebenfalls im Development-Bereich vorgeschlagen war das "ZDF Magazin Royale" von der UFE, "MaiThinkX - Die Show" (btf), "Die Carolin Kebekus Show" (btf und UnterhaltungsFlotte TV) und das von probono kommende "Chez Krömer".

Maren Fleschenberg, die Producerin der Show "Sträter" (Das Erste, Prime Productions) erhielt einen mit 5.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Best Young Talent. Ebenso in dieser Kategorie prämiert wurde Anna Franz, die Executive Producerin von "LOL". Die Amazon-Comedy erhielt somit einen weiteren Preis an diesem Abend.

Zu den Sponsoren des Deutschen Entertainment Awards gehören u.a. Banijay Germany, Fame on Me, MMC Film & TV Studios Cologne, UFA Show & Factual sowie das Medienmagazin DWDL.de.