Gigantische 286,7 Millionen Stunden lang wurde die lang erwartete vierte Staffel von "Stranger Things" in den ersten drei Tagen bereits bei Netflix gestreamt - es ist damit die erfolgreichste Staffel-Premiere noch vor "Bridgerton" seit Netflix die Zahlen auf dieser Basis ausweist. Und mehr noch: Die Plätze 3, 4 und 5 der weltweiten Netflix-Streamingcharts wurden obendrein auch noch von den ersten drei Staffeln belegt.

Viele nehmen die vierte Staffel also jetzt wohl nochmal zum Anlass, in die Serie einzusteigen - oder versuchen, sich nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Nur "The Lincoln Lawyer" platzierte sich auf Rang 2 inmitten dieser "Stranger Things"-Phalanx. Für Deutschland liegen keine genauen Daten vor, auch hier führt "Stranger Things 4" aber erwartungsgemäß die Netflix-Charts an, die erste Staffel findet sich hier aber erst auf Rang 4, die zweite Staffel auf Rang 10 wieder.

Für das zuletzt von den leicht rückläufigen Abo-Zahlen verunsicherte Netflix sind das dringend benötigte gute Nachrichten - und wie sehr "Stranger Things" das weltweite Publikum bewegt, lässt sich auch an anderer Stelle ablesen: Der Song "Running Up That Hill (A Deal With God)" von Kate Bush aus dem Jahr 1985 stürmte plötzlich die Streaming-Charts. Bei Spotify steht der Song laut der aktuellen Charts-Ausgabe vom 1.6. mit 8,13 Millionen Streams auf Platz 2, nur übertrumpft von "As It Was" von Harry Styles. In Deutschland belegt der Song bei Spotify auf dem dritten Platz. In den iTunes-Charts liegt "Running Up That Hill" aktuell auf Platz 3. Erklären lässt sich das damit, dass er innerhalb von "Stranger Things 4" zum Einsatz kommt und für einen der Protagonisten eine ganz besondere Bedeutung hat und im Anschluss offensichtlich von vielen Fans der Serie gesucht wurde.