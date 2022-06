am 07.06.2022 - 15:40 Uhr

Nikol Camenzind bringt in Zusammenarbeit mit Super RTL das Kindermusikprojekt "Wilde Rabauken" aus der Schweiz auch nach Deutschland. Bei diesem handelt es sich nach eigenen Angaben um ein offenes und zudem wachsendes Projekt, bei dem Kinder zwischen sieben und 13 Jahren mitmachen können. Kinder und die Freude an Musik würden im Mittelpunkt stehen.

© TVNOW / Annette Etges Thorsten Braun

Nikol Camenzind, selbst dreifache Mama, hat die Idee zum Projekt übrigens irgendwie aus der Not heraus geboren. Sie suchte eigentlich für ihren eigenen Nachwuchs nach poppiger Musik, die von Heranwachsenden gesungen wird. Die Suche war damals erfolglos, weshalb sie selbst Songs mit ihren Kids schrieb. Die erste "Wilde Rabauken"-CD umfasst nun zwölf Songs – diese sollen von Themen handeln, denen Kinder täglich begegnen – und, so heißt es in einer Medienmitteilung, die auch den Eltern noch nach wochenlanger Dauerbeschallung gefallen würden.