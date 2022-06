Eine neue Redaktionsleiterin bekommt die ProSieben-Marke "Galileo". Ab dem 1. Oktober wird sich Ulrike Krey, derzeit noch Chefredakteurin von Kabel Eins und somit zuständig für Formate wie "K1 Magazin" und "Abenteuer Leben", um das Wissensmagazin kümmern. Sie folgt somit auf Christian Schleker. Er leitete die "Galileo"-Redaktion seit 2016 und will sich künftig nicht näher beschriebenen "neuen Aufgaben" widmen. Zum sich anbahnenden Abschied sagte ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel: "Christian Schleker und mich verbindet seit mehr als einem Jahrzehnt eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei 'Galileo'. Als Redaktionsleiter von 'Galileo' hat Christian das Magazin durch seine stets in die Zukunft blickende Herangehensweise geprägt, den Fokus in Sachen Relevanz und Aktualität geschärft und mit seinem konstruktiven Journalismus das Magazin auch durch stürmische Zeiten gelenkt."

Seine Nachfolgerin Ulrike Krey sei derweil eine "hervorragende Besetzung", findet Sven Pietsch, der Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group. Sie werde das Magazin "nachhaltig bereichern". Krey war bereits von 2000 bis 2010 in verschiedenen Funktionen für "Galileo" im Einsatz. Danach und bis 2019 arbeitete sie im Developement von sixx-Eigenproduktionen, unter anderem also an "Paula kommt!".



Krey sagt: "'Galileo' ist die erfolgreichste Factual-Marke unseres Unternehmens und aktuell so wertvoll wie noch nie: In einer immer komplexer werdenden Welt schafft es 'Galileo', jeden Tag mit relevanten und innovativen Themen und Erzählformen nicht nur analog, sondern auch digital Zuschauer und User zu begeistern."

Die Chefredaktion von Kabel Eins übernimmt ab Oktober wieder Susanne Stipp, die aus ihrer Elternzeit zurückkehrt.