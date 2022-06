In der zurückliegenden Woche startete Birgit Schrowange in Sat.1 mit ihrem ersten Format: "Birgits starke Frauen" legte dabei quotentechnisch eine Bruchlandung hin. Schon Ende Juni soll die zweite Sendung mit ihr anlaufen, allerdings nicht zur Primetime. "Wir werden mehr" wird, erstmals am 26. Juni, am Sonntagvorabend ab 17:55 Uhr beheimatet sein.

Das von Constantin Entertainment kommende Format zeigt Menschen, deren Leben sich gerade durch Zuwachs ganz wesentlich verändert hat. Das können eigene oder adoptierte Kinder genauso sein wie gerettete Tiere, neue WG-Bewohnerinnen oder -Bewohner. Gezeigt werden soll das so entstehende Glück ebenso wie so manche Schwierigkeit, die beim "Mehrwerden" unvermeidlich ist.

Virginia (36) und Andrew (42) aus Brandenburg sind unter anderem in dem neuen Reportageformat zu sehen. Die beiden haben fünf Kinder – und wünschen sich noch eins. Anna (37) und Danny (38) aus der Nähe von Nürnberg können nie genug werden: Sie leben mit ihren vier Kindern auf einem Lebenshof für gerettete Tiere und wollen noch viel mehr Tieren eine Zuflucht geben – und dafür brauchen sie mehr helfende Hände.