Michelle De Swarte wurde in der Serie von Sister und Proverbial Pictures für die Hauptrolle besetzt. Die spielt die 38 Jahre alte Natasha, die es nicht sehr toll finden, dass alle in ihrem Freundeskreis gerade schwanger sind. als ihr unerwartet ein eigenes Baby buchstäblich in die Arme fällt, gerät ihr Leben dramatisch aus den Fugen. Das kontrollierende, manipulative, aber unglaublich süße Baby verwandelt Natashas Leben in eine surreale Horrorshow. Als sie das wahre Ausmaß der tödlichen Natur des Babys entdeckt, unternimmt Natasha immer verzweifeltere Versuche, es loszuwerden. Denn während sie gar kein Kind will, will das Kind definitiv sie.

Weitere Figuren sind mit Amira Ghazalla und Amber Grappy besetzt. Siân Robins-Grace ("Sex Education") hat die Serie mit Lucy Gaymer (Produktionsleiterin von u.a. "Liar") kreiert. "The Baby" wurde von Nicole Kassell, Stacey Gregg, Faraz Shariat und Ella Jones inszeniert. Die Drehbücher schrieben Siân Robins-Grace, Susan Soon He Stanton, Kara Smith, Anchuli Felicia King und Sophie Goodhart. Executive Producers sind Jane Featherstone, Carolyn Strauss und Naomi de Pear für Sister, sowie Siân Robins-Grace und Nicole Kassell sowie Gabriel Silver für Sky Studios. Die Serie ist eine Koproduktion von Sky und HBO.