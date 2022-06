am 08.06.2022 - 16:17 Uhr

RTL hat ein zufriedenes Fazit seiner Live-Übertragungen von Rock am Ring gezogen. Der Streamingdienst RTL+ hatte das Musikfestival am vergangenen Wochenende in Zusammenarbeit mit CTS Eventim live übertragen und damit eigenen Angaben mehr als vier Millionen Livestream-Starts generiert. Weitere Zahlen nannte RTL zunächst nicht.

Erstmals überhaupt wurde das komplette Programm der beiden Hauptbühnen mit mehr als 40 Bands und Acts auf zwei Kanälen live gestreamt. Produziert wurde die Übertragung, die auf RTL+ über die kostenfreien Kanäle Now! und RTL.de/live gezeigt wurde, von Eventim Brand Connect. Ein Großteil der Auftritte steht nun noch 30 Tage lange im Catch-up bei RTL+ zum Abruf bereit.