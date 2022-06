Seit vielen Jahren setzt ProSieben tagsüber bekanntlich auf Sitcom-Wiederholungen. Und auch wenn es einige Abnutzungserscheinungen gibt, dürfte sich daran auch auf absehbare Zeit wenig ändern. Ab Ende Juli sorgt der Privatsender jedoch mal wieder für einen neuen Impuls und nimmt die Wiederholungen von "The Middle" vorerst aus dem Programm.

Stattdessen übernimmt "Young Sheldon" vom 29. Juni an den Sendeplatz: Zum Auftakt gibt es nach dem Serien-Finale von "The Middle" um 15:05 Uhr nur eine Folge des "Big Bang Theory"-Spin-Offs zu sehen, ab dem 30. Juni läuft "Young Sheldon" bereits ab 14:40 Uhr mit einem täglichen Folgen-Doppelpack. Im Vorfeld bleibt "Two and a half Man" ebenso im Programm wie "The Big Bang Theory", das nach wie vor ab 15:35 Uhr mit drei Folgen am Stück ausgestrahlt wird.

Insbesondere "The Big Bang Theory" erfreut sich bei ProSieben nach wie vor großer Beliebtheit im Nachmittagsprogramm. Alleine in diesem Jahr hat der Sender schon wieder mehr als 300 Folgen ausgestrahlt, die im Schnitt mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhren. Ähnlich gute Quoten dürfte sich ProSieben nun auch von seinem Ableger erhoffen.

In der Primetime schlug sich "Young Sheldon" hingegen zuletzt nicht mehr allzu gut: Die fünfte Staffel brachte es zu Jahresbeginn im Schnitt auf nur noch etwas mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - kein Vergleich zum anfänglichen Hype. Gestartet war die Comedyserie mit Iain Armitage in der Hauptrolle einst mit über 25 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.