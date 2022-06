Einst wurden sie im langjährigen Vox-Magazin "auto mobil" bekannt – inzwischen sind sie längst "Die Tuning-Profis" und bisher eigentlich beim Männersender Nitro zu Hause gewesen. Die Rede ist von Timo, Charly, Bolle und Jörni, die in ihrer Sendung langweilige und oft ramponierte Autos in aufregende Einzelstücke verwandeln. Jetzt kehren sie mit vier frischen Folgen zu Vox zurück.

Vox Up-Camper kommen zu Vox

Ebenfalls am Sonntag, 3. Juli wiederholt Vox eine Produktion, die eigentlich für Schwestersender Vox Up entstand. "Hilfe, die Camper kommen" aus dem Hause RTL Studios, lief beim kleinen Spartensender am 20. April in der Primetime an. Die erste Staffel besteht aus sechs Folgen. Vox sendet diese nun ab dem ersten Juli-Wochenende sonntags um 16 Uhr. In "Hilfe, die Camper kommen" werden sechs Paare auf ihrer ersten Camping-Reise durch Europa mit der Kamera begleitet. Verbunden wird das Ganze auch mit einem Spielelement, denn es gibt bestimmte Herausforderungen zu bewältigen. Los geht es mit Station im französischen Gerstheim, wo sich erste Probleme beim Anschließen der Wohnmobile ergeben.

Anschließend steht schon der erste Wettbewerb auf dem Programm. Um sich vor dem Rauswurf aus der Camper-Gruppe zu schützen, muss man Leistung bringen – und zwar beim Luftmatratzen-Wettaufpusten. In jeder Folge wird das beste Camper-Paar gewählt und wer dabei zweimal den letzten Platz belegt, muss die Gruppe verlassen und verliert damit die Chance auf einen Preis.