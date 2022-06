Das ZDF nimmt an vier Feiertagen ein neues Format mit dem Naturwissenschaftler Harald Lesch und dem Theologen Thomas Schwartz ins Programm. Die erste Folge von "Lesch sieht Schwartz" wird bereits am kommenden Donnerstag, also an Fronleichnam, um 17:45 Uhr ausgestrahlt. In der Mediathek steht sie schon ab 8:00 Uhr morgens zum Abruf bereit. Drei weitere Ausgaben sind für Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und Dreikönig geplant.

Das Format spielt mit dem Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Glaube. Allerdings sind Harald Lesch und Thomas Schwartz davon überzeugt, dass es beides braucht, um eine menschenfreundliche Zukunft zu gestalten. Zum Auftakt wollen sie nach Wegen aus der "medialen Überforderung" suchen, wie es heißt. Sie sprechen über die Unterschiede zwischen gefühlten und echten Bedrohungen, beleuchten die Ursprünge von Angst und Verzweiflung, und gehen auf die Kräfte ein, die durch Vertrauen und Gottvertrauen frei werden.

Auch in der Vergangenheit hatte RTL bereits derartige "Feiertagsakzente" im Programm, zuletzt unter dem Titel "Leben ist mehr!". Einige Jahre hinweg wurde dieses Format von dem Mediziner und Autor Dietrich Grönemeyer präsentiert.