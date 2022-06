Die Geschichte von Elif, Lena, Jo und Franzi ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Dass es von "Deadlines" eine zweite Staffel geben wird, war schon seit März bekannt. Nun hat ZDFneo bestätigt, dass auch einer dritten Staffel nichts mehr im Wege stehen wird. "Deadlines" erzählt von vier Freundinnen aus dem Frankfurter Stadtteil Goldstein, die inzwischen in ihren Dreißigern sind. Ihre Freundschaft besteht aus mehr als nur ihren gemeinsamen Hobbys oder Erlebnissen in der Schule, die sie alle besucht haben: Sie haben die härtesten Jahre zusammen verbracht – die, in denen sie erwachsen wurden. Sie wissen, wer wann von wem entjungfert wurde, wer die schlimmsten Pickel hatte und dass eine Mutter zu viel trinkt. Die Storys von Nora Gantenbrink und Johannes Boss klappten in den ersten acht Folgen so gut, dass die Serie für einen Grimme-Preis nominiert wurde.

Die Hauptrollen spielen Jasmin Shakeri, Sarah Bauerett, Llewellyn Reichman und Salka Weber. Bis neue Folgen, die wieder von der Firma Turbokultur hergestellt werden, auch im Fernsehen laufen, vergeht jedoch noch einige Zeit. Nachschub hat ZDFneo in einem Tweet am Freitag erst für 2023 angekündigt.