Auf YouTube ist "Car Maniac" bereits bestens bekannt. Mit über 70 Millionen Video-Aufrufen ist der Kanal als Anlaufstelle rund um das Thema Elektromobilität gefragt. Jetzt kommt "Car Maniac" auch ins Fernsehen, als einstündige Sendung immer freitags um 21:15 Uhr im Programm von Sport1. Sonntags gegen 15:30 Uhr soll die jeweils aktuelle Folge linear wiederholt werden. Die erste Staffel umfasst zunächst zehn Ausgaben und startet am 22. Juli. Moderiert wird das neue Format von Chris Karatsonyi. Er sagt: "Das ist ein sehr wichtiger Schritt für das Format, aber auch für die Elektromobilität, denn es gibt bislang noch keine TV-Sendung dieser Art. Auch wenn ich hauptberuflich YouTuber bin, liebe ich das Fernsehen und will auch hier die Zuschauer mit meinen Inhalten überzeugen."

Neben Karatsonyi führt die Porsche-Rennfahrerin Laura-Marie Geissler durch die neue Sendung. Sie sagt: "Ich komme von den Verbrenner-Motoren und liebe das puristische, emotionale Autofahren. Für mich hat die Elektromobilität im Alltag und auf der Rennstrecke bisher keine große Rolle gespielt. Von daher ist der Kontrast für mich zum Start natürlich groß."

Passend zur Premiere der TV-Sendung dreht sich in der Debütfolge auch alles um den Beginn der E-Mobilität. Der Name des Gastes der ersten Sendung ist noch geheim, klar ist nur, dass dieser Tesla-Insider ist und von Elon Musk den Auftrag bekommen hat, E-Autos auch in Europa zu etablieren. Das neue Tesla-Modell wird entsprechend in besagter Episode nicht fehlen. Chris Karatsonyi und Laura-Marie Geissler fahren das über 500 PS starke Model Y Performance auf einer Teststrecke. Getestet werden soll auch der Mercedes EQV – eignet er sich als Familienauto?