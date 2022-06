Begleitend zu seinen Lebensmittel-Reportagen bietet das ZDF schon seit einiger Zeit einen "Besseresser"-Kanal auf YouTube und in der Mediathek an. Daraus ist nun wiederum eine Art TV-Spin-Off entstanden: Ab dem 24. Juli zeigt der Sender an vier Sonntagen um 18:15 Uhr unter dem Titel "Besseresser - Das Duell" eine neue Kochshow mit Nelson Müller.

Der Koch begibt sich in der Sendung in die kulinarischen Welten anderer Länder, bleibt dafür allerdings in Deutschland. Mit einem Kochduell will er herausfinden, ob man Lieblingsgerichten einen neuen Twist geben kann. Zum Start zieht es ihn nach Berlin-Kreuzberg, wo Müller die Gastronomin Jennifer Muline-Schmid besucht, die dort zwei Restaurants mit Schweizer Küche betreibt.

Nelson Müller lernt daraufhin die Entstehungsgeschichte eines Rezepts kennen, lässt sich die geheimen Kniffe und kocht schließlich gegen die Expertin, ehe eine Jury aus Fans der Schweizer Heimatküche die beiden Gerichte testen und bewerten wird.

Im Laufe der Staffel geht es allerdings nicht nur um die Schweiz, sondern auch um Gerichte aus Italien, Österreich und Spanien. Produziert wird "Besseresser - Das Duell" von Storyhouse. Die eigentlich sonntags um diese Zeit laufende ZDF-Wissenssendung "Terra Xpress" pausiert für einige Wochen.