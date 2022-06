Für mehr Akzeptanz werben möchte RTL Deutschland - und stellt das Thema LGBTIQ+* ab dem 20. Juni eine Woche lang in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen. Die Themenwoche für mehr Vielfalr wird nun mit einer umfangreichen Marketingkampagne beworben. Als übergeordnete Klammer wurde das Label "Vielfalt verbindet" für die Diversity-Initiative von RTL Deutschland entwickelt. Ergänzt um den Claim "Denn uns verbindet mehr, als uns trennt" soll damit auch die Leitidee der Kampagne aufgezeigt werden.

Die Menschen sollen an das Thema LGBTIQ+ herangeführt werden – unterhaltsam und unbefangen. So sollen auch Vorurteile abgebaut werden. Alle Personen, die in der Kampagne zu sehen sind, gehören dieser Community an und sprechen nach Angaben des Unternehmens für sich selbst: Jorge González, Bella Lesnik, Irina Schlauch und Brix Schaumburg.

Die Trailer laufen auf allen Sendern der Gruppe, sie sind auch auf rtl.de, bei RTL+ und ntv.de zu sehen. Printmotive erscheinen in den Blättern Gala und Stern. In "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" tauchen Postermotive zur Kampagne in den kommenden Folgen auf. Imen Siar hat mit "Glitter und Gold" die Musik zur Kampagne geliefert. Die "Woche der Vielfalt" bezeichnet RTL Deutschland selbst als "Herzensprojekt". Im Rahmen der Themenwoche startet RTL kommende Woche auch das neue Primeitme-Format "Viva la Diva" (DWDL.de berichtete).