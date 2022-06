Das Zweite Deutsche Fernsehen wird mit einer sechsteiligen Serie in die anstehende Fernsehsaison 22/23 starten. Ab dem 29. August, ein Montag um 20:15 Uhr, wird die Bantry-Bay-Produktion "Liberame – Nach dem Sturm" ausgestrahlt, die ein Remake des australischen "Safe Harbour" ist. In der ZDF Mediathek wird die komplette Staffel mit vergleichsweise großem Vorlauf angeboten. Sie erscheint dort schon am 30. Juli. Am 1. Juli findet die Premiere der ersten beiden Folgen zudem auf dem Filmfest München statt.

Besetzt ist "Liberame" unter anderem mit Friedrich Mücke, Johanna Wokalek, Natalia Belitski, Mohamed Achour, Kenda Hmeidan, Ina Weisse und Tariq Al-Saies. In dem Format unternehmen Jan und dessen Frau Caro, sowie seine Schwester Fiona und deren Freund Daniel sowie Helene einen gemeinsamen Segeltörn im Mittelmeer. Dabei stoßen sie auf ein manövrierunfähiges Boot mit Geflüchteten, die sich in Seenot befinden. Unter ihnen: Die syrische Familie von Ismail und seiner Frau Zahra. Die Yacht der Deutschen ist die einzige Chance auf Rettung. Aber sollen die Urlauber die Geflüchteten an Bord lassen und somit das Risiko eingehen, an Land verhaftet werden? Ihr Entschluss: Sie helfen und schleppen das Boot ab. Am nächsten Morgen aber ist die Schleppleine gerissen und das Boot ist weg.



Jahre später trifft Jan in Hamburg scheinbar zufällig auf Ismail, dessen Bruder Bilal die Deutschen verdächtigt, das Abschleppseil absichtlich durchtrennt zu haben und damit für den Tod von sieben Menschen verantwortlich zu sein – darunter auch Ismails und Zahras Tochter. Adolfo J. Kolmerer hat die Serie nach Büchern von Astrid Ströher und Marco Wiersch inszeniert.