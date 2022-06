Auch in den kommenden Jahren werden die Golfer der PGA Tour bei Sky abschlagen. Entsprechende Verträge mit Warner Bros. Discovery, dem weltweiten Medienpartner der Tour, sind kürzlich unterschrieben worden. Vor zehn Tagen hat beispielsweise auch das britische Sky über eine langfristige Verlängerung des Deals berichtet. In beiden Fällen blieb unkommentiert, wie lange die neue Vereinbarung läuft.

"Wir freuen uns, dass wir die wichtigsten Turniere in den USA weiterhin auf Sky übertragen werden. Mit der Verlängerung der PGA Tour-Übertragungsrechte bleiben wir auch in Zukunft Deutschlands und Österreichs Golfsender Nummer 1", sagte der bei Sky Deutschland unter anderem für Sportrechte zuständige Hans Gabbe. Er hatte zuletzt auf non-exklusiver Basis bereits die neue und für Wirbel sorgende LIV Golftour ins Sky-Programm geholt. Weil die PGA darin eine Konkurrenz sieht, sind derzeit Sportler, die bei der LIV abschlagen, für die PGA gesperrt.



Nimmt man alle Golfübertragungen von Sky zusammen, füllt der Sender damit in 2022 nach eigenen Angaben rund 1500 Sendestunden. Neben den vier Golf-Majors der Herren und den beiden wichtigsten Damen-Majors wird Sky unter anderem auch die Ladies European Tour und den Solheim Cup 2023 übertragen. Andrew Georgiou, Warner Bros. Discovery Sports Europe President und Managing Director, sagte zum neuen PGA-Tour-Deal von Sky: "Die Verlängerung der langfristigen Partnerschaft von Warner Bros. Discovery mit Sky ist ein großer Gewinn für die Fans in Deutschland, die das Erbe von Sky Sport in der Golfberichterstattung respektieren und es genießen, jede Woche die größten Turniere der Welt auf den Kanälen von Sky zu verfolgen."